Zin in Pina Corona of Markgarita? Online pop-upcocktailbar brengt ‘locktails’ aan huis tijdens lockdown Robby Dierickx

28 april 2020

11u54 0 Kortenberg Genieten van heerlijke cocktails op een terrasje zit er door de lockdown voorlopig nog niet in en dus hebben Wim Geeroms (45) en zijn vrouw Heidi Trappeniers (43) uit Erps-Kwerps de pop-upcocktailbar Locktails opgericht. Op de kaart: een Daiquarantina, een Wuhan Sour en een Coronapolitan. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Wim Geeroms is al jaren in zijn vrije tijd een fervent cocktailmaker, voor zichzelf maar ook voor vrienden. Nu het coronavirus ons leven lam legt, wil hij ook anderen laten genieten van zijn cocktails. “Sinds het begin van de lockdown kreeg ik namelijk van verschillende mensen de vraag of ik voor hen een cocktail kon maken”, vertelt Wim uit Erps-Kwerps. “Vanuit die vraag ontstond het idee om een pop-upcocktailbar te openen.”

Gin Bacterial

Drie weken geleden zag ‘Locktails’ dan ook het levenslicht. Op de online drankkaart plaatste Wim acht cocktails die een aangepaste benaming kregen: een Daiquarantina, een Coronapolitan, een Markgarita, een Pina Corona, een Wuhan Sour, een Necoroni, een Gin Bacterial en een Locktail veenbos en rozemarijn. Als versnapering kan men voor een Epidemix, een portie borrelnootjes, kiezen. “Het is al een enorm succes”, aldus een tevreden Wim. “Dat betekent evenwel dat ik elke zaterdag urenlang in de keuken sta om alle cocktails te bereiden. We leveren de drankjes elke zaterdag tussen 17 en 19 uur aan huis, alleen in de vier Kortenbergse deelgemeenten. Wie wil, kan de locktails ook komen afhalen. Van elke verkochte locktail gaat trouwens 1 euro naar het goede doel. Eerst was dat de Koning Boudewijnstichting, nu Lions Kortenberg.”

Die laatste organiseert nu vrijdag voor de tweede keer een online quiz. Om die reden maakt Wim deze week uitzonderlijk ook op vrijdag locktails. “Op die manier kunnen alle deelnemers tijdens de quiz ook kunnen nippen van een cocktail”, besluit hij. Tot wanneer hij zijn pop-upcocktailbar open houdt, is momenteel nog niet duidelijk.

