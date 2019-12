Zavelstraat niet volgende week maar pas midden januari afgesloten Robby Dierickx

13 december 2019

08u06 4 Kortenberg De Zavelstraat in Erps-Kwerps zal niet volgende week maar pas midden januari afgesloten worden door de werken aan de HST-fietstunnel. De werken worden een maand uitgesteld door het voorspelde regenweer van volgende week

Eerder deze week liet de gemeente weten dat de Zavelstraat van 16 tot en met 20 december afgesloten zou worden om de HST-fietstunnel die onder de spoorwegbrug geplaatst werd af te werken. Maar omdat er volgende week veel regen voorspeld wordt, werd beslist om de werken uit voorzorg naar midden januari te verplaatsen. Zo zal de Zavelstraat pas vanaf 13 januari afgesloten worden.

Een week lang zal het verkeer een omleiding moeten volgen via de Leuvensesteenweg, de Stationstraat, de Frans Mombaersstraat, de Peperstraat, de Nederokkerzeelsesteenweg, de Kasteelstraat en de Kouterstraat. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het vrijliggende voetpad en fietspad over de brug van de Zavelstraat aan de zijde waar niet gewerkt wordt. Over de omleidingsroute van De Lijn wordt later nog gecommuniceerd.

De werken zouden ongeveer een week in beslag nemen.