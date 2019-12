Zavelstraat anderhalve maand na heropening opnieuw week dicht door afwerking fietstunnel Robby Dierickx

10 december 2019

15u27 0 Kortenberg Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december wordt de Zavelstraat in Erps-Kwerps opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Die maatregel is nodig om de HST-fietstunnel onder de spoorwegbrug in de straat af te werken.

In oktober was de Zavelstraat al een hele maand afgesloten als gevolg van de plaatsing van een fietstunnel onder de brug. Op 1 november ging de straat open, maar volgende week is alle verkeer er opnieuw verboden. Voor de afwerking van de fietstunnel op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel moet de brug namelijk volledig onderbroken worden. Voor het doorgaand autoverkeer zullen alle eerdere omleidingen opnieuw ingesteld worden. Dat betekent dat wagens moeten omrijden via de Leuvensesteenweg, de Stationstraat, de Frans Mombaersstraat, de Peperstraat, de Nederokkerzeelsesteenweg, de Kasteelstraat en de Kouterstraat.

Fietsers en voetgangers kunnen het vrijliggende fietspad over de brug van de Zavelstraat gebruiken aan de zijde waar niet gewerkt wordt. Samen met De Lijn wordt nog naar een oplossing voor de bussen gezocht.