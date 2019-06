Werken Sterrebeeksesteenweg volgende week klaar: omstreden ANPR-camera’s verdwijnen Gemeente gaat op zoek naar andere manieren om sluipverkeer uit Everberg te weren Robby Dierickx

26 juni 2019

15u28 0 Kortenberg Eind juli verdwijnen de omstreden ANPR-camera’s in Everberg. Tegen de camera’s – die geplaatst werden om het sluipverkeer tijdens de werken aan de Sterrebeeksesteenweg te weren - was maandenlang hevig protest van handelaars. Nu de werken hun einde naderen, haalt de gemeente de camera’s weg. Om het sluipverkeer aan te pakken, wordt wel naar andere oplossingen gezocht.

Vijftien maanden al wordt er gewerkt op de Sterrebeeksesteenweg in Everberg. De steenweg kreeg een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe fietspaden en een nieuw wegdek. In de buurt werd het bestaande waterbufferbekken ook uitgebreid. Door enkele onverwachte problemen liepen de werken de voorbije maanden echter vertraging op, maar vrijdag wordt eindelijk de toplaag aangelegd. Tijdens de asfalteringswerken is de weg er volledig afgesloten, ook voor bewoners. Voor de omleiding wordt de Dorpelstraat opnieuw opengesteld in beide richtingen. Het verkeer zal via de Dorpelstraat, Vinkenlaan, Fazantenlaan en Schutterslaan moeten omrijden. “Maar als alles volgens plan verloopt, dan kan de steenweg woensdag volledig opengesteld worden”, zegt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld).

Ondertussen heeft het schepencollege ook beslist om de vijf ANPR-camera’s, die sinds maart vorig jaar de zone tussen de Ziptstraat, de Bankstraat, de Achterenbergstraat, de Hoogveldstraat en de rotonde bovenaan de Sterrebeeksesteenweg ‘bewaken’, op het einde van juli weg te halen. In de zone mogen al vijftien maanden lang alleen automobilisten rijden die een vergunning aanvroegen en kregen. De camera’s kwamen er om het sluipverkeer te weren. Maar meteen ontstond hevig protest bij handelaars, die door de maatregel omzetverlies leden omdat ze sindsdien geen toevallige passanten meer over de vloer krijgen. Uiteindelijk werd er via een systeem waarbij klanten hun nummerplaat bij de handelaars konden registreren een mouw aan gepast.

Metingen in juli

“Maar eind juli loopt het contract met de firma af en verdwijnen de camera’s”, aldus nog schepen Ryckmans. “We laten de camera’s bewust nog een maand staan, zodat we de verkeersimpact van het opnieuw openstellen van de Sterrebeeksesteenweg kunnen meten. Oké, het is wel in een vakantieperiode, maar op die manier krijgen we toch opnieuw een zicht op de omvang van het sluipverkeer. Die informatie zullen we vervolgens gebruiken om nieuwe maatregelen te nemen. Dat kan om dynamische verkeersborden gaan, waarbij een straat tussen bepaalde uren éénrichting wordt. Maar evengoed kunnen er opnieuw camera’s in enkele straten geplaatst worden. Hierover zullen we een beslissing nemen zodra we alles in kaart gebracht hebben.”

Het schepencollege laat nog weten dat de hitte mogelijk een rol speelt bij de afronding van de werken op de steenweg. Als het de komende dagen heet blijft, heeft het asfalt een langere afkoelingstijd nodig en komt de einddatum van de werken in het gedrang.