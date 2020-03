Werken nieuwbouw gemeenschapsinstelling Everberg stil door coronavirus: opening nieuwe vleugel uitgesteld Robby Dierickx

25 maart 2020

18u07 4 Kortenberg Er wordt momenteel niet meer gewerkt aan de nieuwbouw van gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Een gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Daardoor wordt de verhuis van de jonge delinquenten naar de nieuwbouw, die gepland stond in april, uitgesteld. In het nieuwe gebouw is plaats voor 45 jongeren. Dat zijn er vijf meer dan in het huidige pand.

“De officiële inhuldiging van de nieuwbouw stond op 16 maart gepland, maar moesten we als gevolg van het coronavirus afgelasten”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jeugdhulp. “Het nieuwe leefgroepengebouw is ondertussen zo goed als af. Alleen de omheining en de tuinaanleg moesten nog gebeuren. Op die werken zat wat vertraging door het slechte weer in het voorjaar. We zaten wel op schema om het nieuwe gebouw half april in gebruik te nemen, maar door de uitbraak van het coronavirus werden de werken ondertussen stilgelegd. Daardoor wordt die timing niet meer gehaald. Wanneer de jongeren wel kunnen verhuizen, is momenteel nog onduidelijk.”

80 jongeren in 2022

In de nieuwbouw is plaats voor 45 jonge delinquenten. Er worden vijf leefgroepen voor telkens negen jongens ingericht. In een volgende fase wordt het oude leefgroepengebouw dat nu nog in gebruik is, volledig afgebroken. Die werken zouden – afhankelijk van het coronavirus – half april moeten starten zodra de jongeren verhuisd zijn. In de plaats komt een nieuwbouw, waar plaats zal zijn voor 35 jongeren. De totale capaciteit zal daardoor in 2022 verdubbelen van 40 naar 80 jongeren. Dat moet het tekort aan opvangplaatsen voor jonge delinquenten in ons land enigszins oplossen.