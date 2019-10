Werken fietstunnel onder Zavelstraat nog niet klaar door slechte weer Robby Dierickx

18 oktober 2019

15u08 0 Kortenberg De werken voor de bouw van een fietstunnel onder de Zavelstraat in Erps-Kwerps hebben door het slechte weer vertraging opgelopen. Volgens de eerste planning hadden ze vrijdag moeten aflopen, maar die timing werd door het slechte weer niet gehaald. De gemeente hoopt de werken deze maand wel nog af te kunnen ronden.

Onder de Zavelstraat wordt – parallel met de spoorweg – een fietstunnel aangelegd. Die moet het ‘knikje’ op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel wegwerken. Twee weken geleden werd de tunnelkoker al onder de brug van de Zavelstraat geschoven. Maar door het slechte weer konden de aanvullingen rond de tunnelkoker niet volledig uitgevoerd worden. De verdichtingswerken van de aangevoerde grond moeten bovendien in de meest optimale omstandigheden kunnen gebeuren om tot een kwalitatief werk te komen. Omdat dat nog niet is kunnen gebeuren, liepen de werken vertraging op. Wanneer ze afgerond kunnen worden, is nog niet duidelijk. De gemeente hoopt evenwel de Zavelstraat nog voor het einde van deze maand te kunnen openen. De weersomstandigheden zullen hier echter een belangrijke rol in spelen.