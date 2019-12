Werken Eekhoornstraat schuiven vanaf maandag op naar Vogelenzangstraat: beide straten week lang doodlopend Robby Dierickx

05 december 2019

Op maandag 9 december wordt het kruispunt van de Eekhoornstraat met de Vogelenzangstraat in Kortenberg een week lang afgesloten voor alle verkeer. De werken in de Eekhoornstraat schuiven immers op naar het kruispunt. Het gaat hier over het aansluiten en koppelen van de riolering in opdracht van Aquafin. Doordat er op het kruispunt gewerkt wordt, zullen beide straten een week lang doodlopend zijn. Tot en met vrijdag 13 december wordt daarom een omleiding via de Achterenbergstraat, de Sterrebeeksesteenweg, de Hoogveldstraat en de Vierhuizenstraat ingelast.