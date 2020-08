Welzijnshuis richt koele ruimte in voor zorgbehoevenden Robby Dierickx

10 augustus 2020

15u45 0 Kortenberg In de Ontmoetingsruimte van het dienstencentrum OC Berkenhof in Kortenberg heeft het Welzijnshuis maandagmiddag een koele ruimte geopend. Wie er even wil afkoelen tijdens deze hittegolf moet op voorhand wel reserveren.

Nu we al enkele dagen met extreem hoge temperaturen te kampen krijgen, heeft het Welzijnshuis een koele ruimte geopend in OC Berkenhof. Daar kunnen zorgbehoevenden, ouderen en zieken elke dag – ook in het weekend – tussen 13 en 16.30 uur terecht. Ze krijgen er gekoelde dranken aangeboden en kunnen er even op adem komen.

Als gevolg van de coronamaatregelen en om alles veilig te laten verlopen, is reservatie wel verplicht. De plaatsen zijn er immers beperkt. Reserveren kan elke dag tussen 9 en 11 uur via een telefoontje naar ‘Kortenberg Helpt’ op 02/755.22.77. Indien nodig wordt kosteloos vervoer voorzien voor mensen met een mobiliteitsprobleem.