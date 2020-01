Wegpiraat rijdt over voet wegenarbeider... waardoor kruispunt nu opnieuw aangelegd moet worden AWV wil herstellingskosten verhalen op roekeloze automobilist die werfsignalisatie negeerde Robby Dierickx

21 januari 2020

12u23 0 Kortenberg Een roekeloze automobilist heeft er eigenhandig voor gezorgd dat het kruispunt van de Stationsstraat met de Leuvensesteenweg in Kortenberg vijf maanden na de asfalteringswerken al heraangelegd moet worden. De bestuurder negeerde de werfsignalisatie en reed over de voet van een wegenarbeider, waardoor de werken niet goed uitgevoerd werden. AWV verhaalt de kosten op de wegpiraat.

Eind augustus vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op vraag van de gemeente Kortenberg het kruispunt van de Stationsstraat met de Leuvensesteenweg. Het wegdek vertoonde immers diepe scheuren en putten. In de krokusvakantie moet AWV een deel van het wegdek echter al opnieuw herstellen. Het gaat om het stuk waar het verkeer dat op de Leuvensesteenweg vanuit Leuven komt de Stationsstraat rechts indraait. “En dit allemaal door een roekeloze automobilist”, zegt Carla Cox, woordvoerder van AWV. “De bestuurder reed tijdens de werken in de Stationsstraat en kwam uit de richting van het station. Hij negeerde de werfsignalisatie, reed over de voet van een arbeider van aannemer Soga en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf.”

De wegenarbeider moest door het ongeval afgevoerd worden naar het ziekenhuis en de politie werd erbij geroepen. “Maar door het oponthoud verloren de wegenarbeiders heel wat kostbare tijd”, gaat Carla Cox verder. “Hoewel ze zwaar aangeslagen waren door het incident met de agressieve bestuurder en het ondertussen al avond geworden was, werkten ze de straat af.”

Oneffenheden

Vrij snel na de werken bleek echter dat er in de bewuste zone die ze op het einde van de dag afgewerkt hadden, oneffenheden in het wegdek waren. “Een gevolg van de kostbare tijd die verloren ging als gevolg van het voorval”, aldus nog de woordvoerder van AWV. “Het asfalt was te veel afgekoeld en daardoor onvoldoende verdicht.”

Meer en meer zien we dat bestuurders zich niet aan de opgelegde snelheid houden. In de werfzones zijn mensen aan het werk, hé. Door je niet aan de regels te houden, speel je met mensenlevens Carla Cox van AWV

Om die reden moet AWV de bewuste zone in de krokusvakantie laten herstellen. “Die werken zullen we niet zelf betalen”, is Carla Cox duidelijk. “We zullen de kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeval. We hebben ondertussen ook een klacht ingediend tegen de roekeloze bestuurder.” Die is volgens de politie geïdentificeerd en zal zich dus aan een gepeperde rekening mogen verwachten. Voor AWV is dit voorval nog maar eens het bewijs dat automobilisten voor gevaar zorgen rond werfzones. “Meer en meer zien we dat bestuurders zich niet aan de opgelegde snelheid houden. In de werfzones zijn mensen aan het werk, hé. Door je niet aan de regels te houden, speel je met mensenlevens. Dat bleek de afgelopen dagen trouwens ook ter hoogte van het zinkgat op de E314 in Herent. Ook daar zorgden automobilisten voor gevaar omdat ze de snelheidsbeperkingen aan hun laars lapten.”