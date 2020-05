We kochten massaal een fiets en daar plukt het Rode Kruis nu de vruchten van Robby Dierickx

29 mei 2020

09u53 3 Kortenberg Scott Benelux, de Kortenbergse leverancier van populaire fietsmerken Scott, Granville en Bergamont, heeft 2.900 euro geschonken aan het Rode Kruis. Dat geld is afkomstig van de verkoop via de webshop die door het coronavirus in het leven geroepen werd. Ondertussen is de webshop zo goed als uitverkocht.

Het voorjaar is traditiegetrouw een topperiode voor fietsverkopers. De lockdown als gevolg van het coronavirus dreigde echter roet in het eten te gooien omdat fietswinkels verplicht de deuren moesten sluiten. Scott Benelux speelde daar echter op in en richtte een webshop op. Bike Stores United moest fietsliefhebbers niet alleen aan een fiets helpen, maar steunde tegelijkertijd ook de lokale fietsenwinkels door hen een commissie te geven. De voorbije weken kochten honderden mensen een fiets aan, waardoor de webshop nu al zo goed als uitverkocht is.

Bij de lancering van Bike Stores United liet Johan Huygens, ceo van Scott Benelux, weten dat een deel van de opbrengst naar het Rode Kruis zou gaan. “Daarmee willen we de zorgverleners, die er mee voor zorgen dat we veilig en gezond kunnen sporten, een hart onder de riem steken.” In totaal werd maar liefst 2.900 euro ingezameld voor het Rode Kruis.

Win-win

Ondertussen blikt Johan Huygens tevreden terug op Bike Stored United. “Het succes was enorm”, klinkt het. “Het is duidelijk dat de fietsverkoop nu in het voorjaar weer ongelooflijk in de lift zit, ondanks de impact van het coronavirus. We zijn dan ook zeer tevreden dat we zoveel fietsen verkocht hebben. We hebben extra inkomsten kunnen genereren voor de fietshandelaars, de fietsliefhebbers kunnen gelukkig de baan op en het bedrag dat we aan het Rode Kruis kunnen schenken, ligt hoger dan gehoopt. Een win-win voor iedereen.”