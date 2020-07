Waterlek zet drie straten zonder water Robby Dierickx

30 juli 2020

Door een lek in de waterleiding komt er donderdagochtend geen water uit de kraan in de woningen in de Wolvestraat, de Prinsendreef en de Kostersberg in Everberg. De waterleiding werd er volledig afgesloten. De Watergroep is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing.