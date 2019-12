Warme en sociale kerstmarkt haalt 6.710,86 euro op voor drie goede doelen Robby Dierickx

23 december 2019

08u41 2

De warme en sociale kerstmarkt die op vrijdag 13 december op het De Walsplein in Kortenberg georganiseerd werd, heeft in totaal maar liefst 6.710,86 euro voor drie goede doelen opgebracht. Ondanks de mindere weersomstandigheden was de kerstmarkt een voltreffer. Lokale ondernemingen en verenigingen droegen hun steentje bij en stonden een deel van hun opbrengst af voor de drie goede doelen. Samana kreeg een cheque van 3.355,43 euro overhandigd, terwijl het Dirkfonds en Stefanie’s Rozenfonds elk 1.677,72 euro kregen.

Daarnaast zamelde de bibliotheek tussen 7 en 14 december geld in voor het Luisterpunt, de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Het geld werd ingezameld via de Warmste Boekenverkoop. In totaal werd 1.370,50 euro opgehaald voor het Luisterpunt.