Vrouw slachtoffer van informaticafraude: verdachten in beeld Joris Smets

09 maart 2020

13u02 0 Kortenberg Op dinsdag 18 december 2018 ging een vrouw in Kortenberg geld afhalen in de bank aan de hoek van de Leuvensesteenweg en de Lodewijk Maesstraat. Na het verlaten van de bank, werd ze aangesproken door een man die haar vertelde dat ze duivenstront op haar schouder had. Hij vroeg of hij het mocht verwijderen. Een tweede man kwam ook helpen om de duivenstront te verwijderen. Beiden spraken Frans.

Enkele uren later ontdekte het slachtoffer dat haar bankkaart en kredietkaart niet meer in haar portefeuille zaten. Ze liet meteen de kaarten blokkeren, maar de daders hadden op dat moment al een groot bedrag van haar rekeningen gehaald. Uit onderzoek blijkt dat de persoon die haar als eerste wees op de duivenstront achter haar stond toen ze geld afhaalde in de bank. Hij deed alsof hij belde, maar eigenlijk keek hij aandachtig naar het intikken van haar geheime code. Het verwijderen van de duivenstront was hun manier om de bankkaarten uit de portefeuille te stelen en de portefeuille vervolgens terug te steken. Bij de feiten in Kortenberg kwam maar 1 verdachte in beeld, namelijk in de bank zelf. Het slachtoffer werd buiten echter ‘geholpen’ door 2 mannen. De onderzoekers weten dat de daders nog meer slachtoffers hebben gemaakt, vooral in de rand rond Brussel. Daarbij komen nog 2 andere verdachten in beeld. Een van deze mannen zou de tweede verdachte in Kortenberg kunnen zijn.

Verdachten

Verdachte 1 : Hij is normaal gebouw en heeft een getaande huidskleur. Hij heeft een stoppelbaard en snor.

Verdachte 2 : Dit is de man die achter het slachtoffer stond in het bankkantoor. Hij is normaal gebouwd en heeft een getaande huidskleur, een fijne snor en een stoppelbaard. De huid van zijn gezicht lijkt gehavend. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkerblauwe jeans, een donkerkleurige jas met grote kap, een rode of oranje riem en zwarte schoenen. Hij had ook een tas bij zich.

Verdachte 3 : Hij heeft een getaande huidskleur, donker haar in een zijstreep en hij is licht kalend. Hij droeg een bril maar dat kan ook een vermomming zijn.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0

U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu