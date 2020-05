Vrouw achtervolgt dief en krijgt huissleutels terug Kim Aerts

28 mei 2020

13u13 0 Kortenberg Een bewoonster van de Engerstraat in Erps-Kwerps heeft dinsdagavond het heft in eigen handen genomen, nadat onbekenden er met haar huissleutels vandoor gingen. Ze kon de dief terugvinden op het perron.

De vrouw kwam thuis omstreeks 21.45 uur toen twee personen aanbelden. Die vroegen haar de weg richting Nossegem. Daarna wandelde het duo richting station. De bewoonster merkte dat haar huissleutels niet meer op de deur zaten. Ze besefte dat er iets niet pluis was. Een buurvrouw vertelde haar dat ze drie personen had gezien aan de woning. De bewoonster belde de politie en begaf zich vervolgens naar het station. Op het perron zag ze drie personen staan en sprak deze aan. Eén van hen gaf haar haar sleutels terug. Twee personen stapten op de trein. De persoon die de sleutels overhandigde aan de bewoonster, nam vervolgens de vlucht over de sporen richting de Zavelstraat. Naar de leden van het buurtinformatienetwerk Erps werd een sms gestuurd met de vraag om uit te kijken naar de verdachte. In de Everbergstraat kon een BIN-lid bevestigen dat zij een persoon die aan de beschrijving voldoet, had zien voorbijkomen. Hij zou langs de fietssnelweg zijn weggegaan. Ter hoogte van de brug over de Zavelstraat kon de ploeg de verdachte vatten. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het Leuvense parket.