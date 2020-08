Vrijwilligers brengen trage wegen in kaart met oog op optimalisatie Robby Dierickx

14 augustus 2020

14u43 1

Het schepencollege van Kortenberg wil het patrimonium van trage wegen verder uitbouwen, beschermen en verbeteren en start daarom met de opmaak van een actuele digitale inventaris. Sinds vrijdag trekken vrijwilligers in opdracht van het gemeentebestuur in samenwerking met de vzw Trage Wegen de straat op om alles in kaart te brengen. Concreet bundelen ze de toestand van de huidige trage wegen, zodat de gemeente tegen het einde van de zomer een overzicht heeft van waar er nog werkpunten zijn.