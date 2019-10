Voormalig hotel Trois Sapins dan toch niet tegen vlakte: flats en winkel krijgen er onderdak Elf jaar na eerste plannen en vele procedureslagen groen licht voor afgeslankt woonproject Robby Dierickx

16u44 3 Kortenberg Elf jaar na de eerste plannen van een woonproject op de site van het voormalige hotel Trois Sapins langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg is er eindelijk groen licht voor het project. De oorspronkelijke plannen met in totaal 91 wooneenheden werden wel afgeslankt tot een vijftigtal flats. Daarnaast blijft het gebouw van het hotel in tegenstelling tot in de eerste plannen behouden.

In 2008 diende projectontwikkelaar ING Real Estate een aanvraag in voor de bouw van 82 appartementen en negen woningen op de site van het voormalige hotel Trois Sapins, dat toen al enkele jaren leeg stond. Er kwamen heel wat klachten van buren en het toenmalige gemeentebestuur besloot een jaar later geen vergunning voor het project langs de Leuvensesteenweg af te leveren. De reden? Door de omvang van het project had het Vlaams gewest de projectontwikkelaar aanbevolen een mobiliteitsstudie te doen. Die kwam er niet, waarop het schepencollege de plannen afkeurde.

Fors afgeslankt

Vandaag, elf jaar nadat de eerste plannen ingediend werden, is er plots beweging op de site. Meer zelfs, ontwikkelaar DCA Wonen uit Beerse is al met de voorbereidingswerken gestart om er alsnog wooneenheden te bouwen. “In de huidige plannen hebben we rekening gehouden met de bezwaren en de opmerkingen die de buurtbewoners in het verleden aanhaalden”, zegt Isabelle Huybrechts van DCA Wonen, de ontwikkelaar die de site enkele jaren geleden kocht. “Zo is het project qua omvang fors afgeslankt. Er zullen niet langer 91 wooneenheden komen, maar wel twee blokken met telkens 21 appartementen. Die appartementsblokken zullen uit drie verdiepingen bestaan en komen op de terreinen achter het voormalige hotel Trois Sapins, waar enkele loodsen afgebroken zullen worden. Voorts blijft het gebouw van het gewezen hotel ook behouden. Het zal gerenoveerd worden en er komen commerciële ruimtes op de gelijkvloerse verdieping en enkele flats op de eerste verdieping in.”

Twee jaar werken

Later deze maand worden er op de site proefputten gemaakt om na te gaan of er een archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Is dat niet het geval, dan kunnen de afbraakwerken in de loop van november starten. De projectontwikkelaar verwacht dat de bouwwerken maximaal twee jaar zullen duren. De nieuwe woonsite zal bereikbaar zijn via een nieuwe straat die links naast het voormalige hotel zal worden aangelegd. De gemeenteraad zette het licht voor die nieuwe straat eerder al op groen.

Voor ons als gemeente was het een vereiste dat het voormalige hotelgebouw behouden zou blijven. Trois Sapins was immers jarenlang een bekende plek Schepen van Ruimtelijke Ordening, Kristien Goeminne (CD&V)

“De goedkeuring van dit project dateert al van de vorige bestuursploeg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristien Goeminne (CD&V). “Vervolgens gingen buren in beroep, waardoor het dossier naar de deputatie van de provincie verhuisde. Maar ook die keurde het project vorig jaar goed. Voor ons als gemeente was het een vereiste dat het voormalige hotelgebouw behouden zou blijven. Trois Sapins was immers jarenlang een bekende plek in onze gemeente en het pand springt meteen in het oog wanneer je Kortenberg via de Leuvensesteenweg vanuit Nossegem binnen rijdt. We hopen dan ook dat het gebouw in ere hersteld wordt.”