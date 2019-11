Voorbereidingswerken bouw 50 appartementen in en rond voormalig hotel Trois Sapins gestart Robby Dierickx

29 november 2019

16u22 0 Kortenberg Langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg zijn de voorbereidende werken voor de bouw van vijftig appartementen en enkele commerciële ruimtes op de site van het voormalige hotel Trois Sapins gestart. Zo werden de bomen rond het hotel de voorbije dagen gekapt.

Ruim elf jaar na de eerste plannen om de site van voormalig hotel Trois Sapins in Kortenberg een nieuwe invulling te geven, werd het licht na verschillende aanpassingen enkele maanden geleden op groen gezet. Er komen in tegenstelling tot in de eerste plannen geen 91 flats maar ‘slechts’ vijftig appartementen. Ook blijft het gebouw waarin het hotel jarenlang onderdak had behouden. Dat was in de eerste plannen niet het geval. Het pand zal gerenoveerd worden en op de gelijkvloerse verdiepingen worden enkele commerciële ruimtes gecreëerd. Op de eerste verdieping komen dan weer enkele flats. Achter het voormalige hotel komen twee blokken met telkens 21 appartementen. Die appartementsblokken, die op de plaats van enkele oude loodsen komen, zullen uit drie verdiepingen bestaan.

Wanneer de effectieve bouwwerken starten, is nog niet duidelijk. Het project zal in zijn totaliteit ongeveer twee jaar in beslag nemen.