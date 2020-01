Voetgangers kunnen Leuvensesteenweg gemakkelijker oversteken dankzij aanpassing verkeerslichten Robby Dierickx

07 januari 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Kapellestraat en de Lodewijk Maesstraat in het centrum van Kortenberg aangepast om het voor voetgangers comfortabeler te maken om de drukke steenweg over te steken. Zo werden er radars geplaatst die het licht voor voetgangers langer op groen kunnen laten staan indien er een grote groep staat te wachten. Daarnaast maakt een klokwerking een onderscheid tussen spits- en dalperiodes. Tot slot kwam er een conflictvrije oversteek over de Leuvensesteenweg, die door een druk op de drukknop geactiveerd kan worden.