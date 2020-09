Voetbalclub lijdt inkomstenverlies door afgelaste eetfestijnen, dus organiseert bestuur Mossel Drive-in Robby Dierickx

16 september 2020

14u40 0 Kortenberg Door het coronavirus zien heel wat verenigingen hun eetfestijnen – traditioneel uitstekende inkomstenbronnen – in het water vallen, maar daar heeft voetbalclub Standaard Meerbeek iets op gevonden. Komend weekend kan u immers aanschuiven aan de Mossel Drive-in.

Het voetbalveld langs de Wijnegemhofstraat in Meerbeek wordt zaterdag en zondag voor de tweede keer in enkele weken tijd omgetoverd tot een drive-in. Tot vrijdag kan iedereen een portie mosselen (met of zonder look) met friet bestellen via mosselenforzameerbeek@gmail.com. Daarnaast serveert het bestuur ook stoofvlees, vol-au-vent, curryworsten en een fles wijn. Wie een maaltijd besteld heeft, kan alles afhalen op het voetbalveld. De club vraagt iedereen om in de wagen te blijven in de drive-in.

De voetbalclub komt de mosselkommen nadien zelf bij u thuis ophalen.