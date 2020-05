Voetbalclub KM United deelt gratis mondmaskers uit aan leden en hun gezinsleden EDLL/RDK

03 mei 2020

14u32 0 Kortenberg Voetbalclub KM United uit Kortenberg heeft vandaag gratis herbruikbare mondmaskers uitgedeeld aan haar 360 leden. Ook alle gezinsleden kregen er eentje mee naar huis. In totaal verdeelde de club 2.000 mondmaskers.

De verdeling van de herbruikbare mondmaskers gebeurde via een ‘drive-thru’ aan het trainingsveld van de club in Everberg. Eén gezinsled per speler of vrijwilliger mocht de mondmaskers komen ophalen tussen 8 en 18 uur. De leeftijdscategorieën werden ingedeeld in verschillende tijdsblokken, zodat de nodige afstand kon bewaard blijven. “Ook in deze bijzondere tijden willen we onze spelers, ouders, trainers en vrijwilligers ondersteunen. Op veel plaatsen wordt het dragen van een mondmaskers verplicht, daarom bieden we er hen gratis aan. Op deze manier hopen we het dramatische seizoenseinde toch een beetje kleur te geven”, laat de club weten.