Vijf jaar cel voor verkrachting minderjarige stiefdochter KAR

11 februari 2020

09u29 0 Kortenberg Een man is door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor jarenlange verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter in Kortenberg en Stabroek.

Gregory S. werd schuldig bevonden aan drie tenlasteleggingen: verkrachting in Stabroek van februari 2015 tot februari 2017, verkrachting in Kortenberg van februari 2017 tot januari 2019 en aanranding van februari 2010 tot januari 2019. Het slachtoffer was telkenmale zijn minderjarige stiefdochter.

Het onderzoek startte op 2 februari 2019 toen het slachtoffer een klacht indiende samen met haar moeder, ex-partner van de beklaagde. Het meisje had de zedenfeiten na jarenlang stilzwijgen verteld aan een vriendin. Tijdens het audiovisueel verhoor werden de seksuele handelingen in detail beschreven.

De eerste feiten vonden plaats toen het slachtoffer 7 jaar was. Het begon met aanrandingen in bad tot herhaaldelijke penetratie. Het misbruik nam toe na de breuk tussen de moeder en de beklaagde. De stiefvader ging bij zijn broers inwonen en was vaak dronken. Het slachtoffer was heel bang om zwanger te worden. Aan het misbruik kwam een einde toen de stiefdochter 16 was.

Tijdens het verhoor gaf S. toe dat hij zonder medeweten van zijn partner contact had gezocht met zijn stiefdochter. Hij stelde dat het nooit tot effectieve seksuele handelingen was gekomen. De rechtbank hechtte meer geloof aan het verslag van een deskundige. Die was in een klinisch-psychologisch onderzoek tot de bevinding gekomen dat er geen enkele reden was om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van de beweringen van het slachtoffer. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van S.