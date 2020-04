Vierde editie Trailberg verplaatst naar 26 september door coronavirus Robby Dierickx

06 april 2020

08u45 0 Kortenberg De vierde editie van de Trailberg, een trailrun in Everberg die jaarlijks zowat 1.000 deelnemers telt, wordt verplaatst van 25 april naar 26 september. Oorzaak is het coronavirus.

De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lopen voorlopig tot en met 19 april. Een week later, op zaterdag 25 april, stond in Everberg de vierde editie van de Trailberg op de agenda. Aan die loopwedstrijd, die drie afstanden en heel wat hindernissen telt, zouden zowat duizend mensen deelnemen. Omdat het momenteel nog onduidelijk is of de huidige maatregelen verlengd zullen worden, heeft de organisatie beslist om de loopwedstrijd op 25 april niet te laten doorgaan. “Wij hebben deze logische beslissing genomen in het belang van de gezondheid van alle betrokkenen”, klinkt het. “Het organisatieteam hoopt dan ook op uw begrip voor deze beslissing.”

Maar er is ook goed nieuws, want de loopwedstrijd wordt verplaatst naar zaterdag 26 september. Alle bestaande inschrijvingen blijven geldig. Wie op 26 september niet kan deelnemen, kan kiezen om het inschrijvingsgeld integraal te doneren aan de chirowerking van Chiro Flurk Everberg of om zijn geld terug te krijgen.

Wie zich wil inschrijven voor de uitgestelde editie kan dat hier doen.