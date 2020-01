Verzakking in Dorpsstraat Bart Mertens

26 januari 2020

10u30 0 Kortenberg In de Dorpsstraat in Meerbeek werd zaterdag ter hoogte van huisnummer 196 een verzakking vastgesteld die mogelijk een zinkgat kan veroorzaken.

Politie HerKo, de gemeentelijke dienst Mobiliteit, de Uitvoeringsdiensten en De Lijn beslisten in samenspraak om de straat af te sluiten voor het verkeer tussen huisnummer 196 en de kruising met de Hulstbergstraat. Verkeer komende van Herent/Veltem werd vanaf de Schoonaardestraat omgeleid in de richting van de Leuvensesteenweg. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Verkeer komende van Everberg en Kortenberg kan via alternatieve wegen (Hulstbergstraat, Sint Antoniusstraat, Wijnegemhofstraat, Constant Cludtsstraat) de bestemming bereiken. Buslijnen 351 & 651 worden omgeleid via de Schoonaardestraat richting Wijnegemhofstraat.