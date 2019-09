Verkeerssituatie op kruispunt Hollestraat met Ballingstraat wijzigt RDK

13 september 2019

Het schepencollege van Kortenberg gaat de verkeerssituatie op het kruispunt van de Hollestraat met de Ballingstraat en de Twee Leeuwenstraat in Everberg wijzigen. Op het kruispunt heeft het verkeer dat uit de Twee Leeuwenstraat komt voorrang, maar dat zal kortelings veranderen. Zo wordt het traject Hollestraat-Ballingstraat-Dorpsstraat als een lokale II-weg gecategoriseerd. Daarmee wil het schepencollege dat het lokale verkeer het dorp via die weg binnen rijdt. Concreet betekent dit dat het verkeer van en naar de Twee Leeuwenstraat voorrang moet verlenen. Om dit duidelijk te maken, zal de middellijn in de bocht de richting van de Hollestraat naar de Ballingstraat volgen in plaats van in de richting van Everberg. De werken starten eerstdaags. In deze fase worden alleen de belijning en de signalisatie aangepast. Op termijn volgen er ook infrastructurele aanpassingen.