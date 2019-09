Verdachte diefstal robotmaaier geïdentificeerd KAR

02 september 2019

Aan een woning in de Hulstbergstraat in Meerbeek werd op 24 augustus een robotmaaier en laadstation gestolen bij een bejaarde dame. De kabel van het laadstation bleek doorgeknipt. Nog geen week later kon de politie van de zone Herko (Herent/Kortenberg) een verdachte linken aan de diefstal. Een buurman had rond het tijdstip van de diefstal een verdachte auto zien staan bij de woning van de vrouw. Een politieploeg herkende afgelopen vrijdag die auto tijdens een patrouille in Kortenberg. De 20-jarige autobestuurder, een Oekraïner die geen vast verblijf heeft in ons land, bekende de diefstal van de robotmaaier en het laadstation. Het parket dagvaardde de man onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet in oktober voor de rechter verschijnen.