Verdacht pakket bij winkel van schepen in Kortenberg blijkt vals alarm JSL RDK

13 januari 2020

13u49 1 Kortenberg Omstreeks 12.30 uur zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een verdacht pakket, dat gevonden werd aan winkel Idelica in Kortenberg. De delicatessen- en geschenkenwinkel wordt uitgebaat door schepen Stef Ryckmans (Open VLD) samen met zijn vrouw.

Schepen in Kortenberg Stef Ryckmans, die de winkel samen met zijn vrouw uitbaat, verwittigde de politie toen hij het verdachte potje op de brievenbus zag staan. “In het potje zat duidelijk een tube, maar het was niet duidelijk om wat het precies ging”, klinkt het. “Ik maakte er een foto van en vroeg raad aan de collega-schepenen. Een van hen zei dat ik het best geen risico’s zou nemen en ik dus maar beter de hulpdiensten kon verwittigen. In een mum van tijd stond de steenweg vol brandweer en politie. Uit voorzorg werd het potje meegenomen voor verder onderzoek.”

De lokale politiezone HerKo ( Herent-Kortenberg) heeft ondertussen laten weten dat het om vals alarm ging. De Leuvensesteenweg werd niet volledig afgesloten, het verkeer moest wel een tijdlang beurtelings over één rijstrook.