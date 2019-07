Veel drinken, siësta en schaduw opzoeken: hitte bemoeilijkt opbouw Crisisfestival Vrijwilligers nemen maatregelen om niet oververhit te geraken tijdens voorbereiding festival Robby Dierickx

24 juli 2019

16u36 14 Kortenberg Bijna veertig graden, maar toch moeten de zowat twintig vrijwilligers van het Crisisfestival vol aan de bak om het festivalterrein in Erps-Kwerps tegen zaterdag klaar te krijgen. Dan worden enkele duizenden bezoekers verwacht. Door vroeger te beginnen, later door te werken, veel te drinken, een siësta in te lassen en regelmatig schaduw op te zoeken, gaan de organisatoren de strijd met de hitte aan.

Het podium staat er inmiddels al, maar de rest van het terrein van het Crisisfestival in de Kasteelstraat in Erps-Kwerps is nog in volle opbouw. Voor de vrijwilligers van het festival, dat dit jaar al voor de elfde keer georganiseerd wordt, betekent het nog enkele dagen puffen en zweten. Met temperaturen in de buurt van veertig graden verloopt de opbouw van het festivalterrein minder vlot dan de voorbije jaren. “Onder de loden zon kunnen we namelijk niet doorwerken”, zegt Tom Verdeyen. “We zoeken regelmatig schaduw op om even af te koelen. Daar waar we de voorbije jaren overdag wel wat alcohol dronken, kiezen we nu voor water. Pas ’s avonds ontkurken we de eerste pintjes. Overdag drinken we gemakkelijk enkele liters water. Voorts houden we tussen 13 en 15 uur een siësta. In die twee uur lassen we een pauze in. Op het heetste moment van de dag is het namelijk niet echt verantwoord om zware inspanningen te leveren.”

Daarnaast beginnen de vrijwilligers vroeger aan hun werkdag. De voorbije jaren startten ze steeds om 9 uur, nu is dat al om 7 uur. “Ook ’s avonds zullen we wat langer doorwerken”, verduidelijkt Tom Verdeyen. “Normaal gezien eindigt de werkdag rond 19 uur, waarna we samen iets eten. Dit jaar stoppen we enkele uurtjes later.”

Zwembadje

Zaterdag worden geen extreme temperaturen meer verwacht, al kan het kwik ook dan nog tot dertig graden stijgen. “Aangezien de temperatuur wat zal zakken, nemen we geen extra hittemaatregelen, al zullen er wel waterverstuivers en een zwembadje staan zodat de bezoekers wat kunnen afkoelen. Daarnaast delen we ook zonnecrème uit. Er wordt ook onweer voorspeld en daar proberen we ons zo goed mogelijk tegen te wapenen. Alle tenten en ander materiaal zullen stevig verankerd worden. Enkele jaren geleden moest ons festival vroegtijdig stopgezet worden door hevige regen en een zwaar onweer. Dat willen we nu vermijden”, besluit de medeorganisator.

Het festival start zaterdag om 14 uur met een kindernamiddag. Het eerste optreden begint om 15 uur. Dan staat Naft op het podium. Nadien passeren ook Wardrobe, Melting Mallows, Mirranda, Tessa Dixson, Juicy, Poldoore en Flashback Force de revue.

Net als vorig jaar plaatst de organisatie ook nu een speciaal tentje achteraan het terrein. In de namiddag wordt er de Family Rave in georganiseerd. In de kindvriendelijke danszone kunnen de jongsten hun beste dansmoves bovenhalen. Vanaf 18 uur opent de ‘Rave Cave’ in de tent, waarin enkele deejays plaatjes draaien.