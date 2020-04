Vandalen vernielen ramen van voetbalkantine Standaard Meerbeek Robby Dierickx

28 april 2020

15u43 0 Kortenberg Op en rond het voetbalveld van Standaard Meerbeek hebben vandalen de voorbije dagen verschillende vernielingen aangebracht. Zo werd een paal van de omheining losgerukt en werden drie ramen van de kantine bewerkt met een steen.

De vernielingen werden afgelopen weekend opgemerkt door enkele leden van voetbalclub Standaard Meerbeek. “Eén van de omheiningspalen werd uit de grond getrokken en in de haag tussen het voetbalveld en de buren gegooid”, zegt voorzitter Eric Capiau. “Ook het bordje waarmee we aanduiden dat het verboden is om ons veld te betreden, werd uit de grond getrokken. Daarnaast probeerden de vandalen drie ruiten van onze kantine in te smijten. Ze gebruikten daarvoor een zware steen. Wilden ze inbreken of was het puur een vandalenstreek? Dat weten we niet. Feit is dat ze de kantine niet konden betreden.”

Voor het bestuur zit er evenwel niets anders op dan de drie ramen te vervangen. De club liet ondertussen ook een pv opmaken. Aan buren wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden en de politie te verwittigen wanneer ze onraad ruiken. De club kan de accommodatie onmogelijk helemaal afsluiten aangezien er een buurtweg achter het voetbalveld loopt.