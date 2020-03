Uitslaande dakbrand in Erps-Kwerps JSL

01 maart 2020

11u41 0

De hulpdiensten zijn voorbije nacht massaal ter plaatste gekomen voor een woningbrand. Rond iets na 2u deze nacht is er brand ontstaan in een woning in de Peperstraat in Erps-Kwerps, een deelgemeente van Kortenberg. Er waren op het moment van de brand drie bewoners aanwezig, welke tijdig de woning hebben kunnen verlaten. De schade aan de woning is echter aanzienlijk. De oorzaak van de brand is nog onbekend.