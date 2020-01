Twee rottweilers vallen kind en man aan in Meerbeek: “Honden sleurden mijn vader het veld in” Bart Mertens

26 januari 2020

13u00 4 Kortenberg In Meerbeek liep een man ernstige verwondingen op nadat hij werd aangevallen door twee rottweilers. Het slachtoffer is ondertussen geopereerd in het ziekenhuis. De dochter van de man liep gelukkig slechts lichte verwondingen op. Zijn andere dochter doet het verhaal op haar Facebook-pagina. “De honden besprongen mijn vader en sleurden hem in een veld”, klinkt het. Eén rottweiler is al afgemaakt, het lot van de andere hond is nog onbekend.

In de Kortenbergse deelgemeente Meerbeek speelde er zich zaterdag een klein drama af. Twee zussen gingen wandelen met hun hondjes en werden geconfronteerd met twee ontsnapte rottweilers. Een vrouw probeerde de honden bij elkaar te houden maar kon slechts één hond in bedwang houden. De twee zussen belden daarop de politie en brachten ook hun ouders op de hoogte van de situatie terwijl ze hun eigen honden in veiligheid konden brengen in de auto. Even later kwam de politie en de vader van de zussen toe maar toen liep het mis. Eén van de twee zussen doet haar verhaal op Facebook.

Facebook

“De vrouw kon de hond die ze vast had in het veld niet meer houden”, schrijft Noémi Mertens op Facebook. “De hond viel daarop mijn vader en mijn zus aan. Mijn zusje konden we snel in de auto zetten en liep al bij al enkel een wonde op aan haar hand die goed meevalt. Mijn vader is een ander verhaal. Hij werd door beide honden besprongen en werd vervolgens het veld ingesleurd. Ik heb mijn eigen vader zien opvreten door twee monsters terwijl de politie -een vrouw en een man- stond toe te kijken. Mijn moeder en mijn zus probeerden mee de honden van mijn vader af te krijgen. Toen kwam de politieman eindelijk in actie en begon hij met een matrak op de hond te slaan. Die liet echter niet los. De jongste hond kon de politie op een afstand houden met een zaklamp. Uiteindelijk hebben we door de auto’s heel dicht bij mijn vader te zetten hem van de honden kunnen weghalen.”

Operatie

Zowel de vader als de jongste zus werden vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor dringende verzorging. Het meisje mocht het ziekenhuis snel verlaten, maar de vader werd geopereerd aan beide armen. “We zijn er nog redelijk vanaf gekomen”, klinkt het bij de dochter van het slachtoffer. De ontsnapte rottweilers konden uiteindelijk in een auto worden gezet door de eigenaar die ondertussen was opgedaagd. Naar verluidt was de man een dag eerder ook al gebeten door één van de honden. De oudste hond liet men niet lang na het incident inslapen. Over het lot van de jongste hond was gisteren nog geen duidelijkheid.