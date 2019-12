Twee extra AED-toestellen op komst: eentje aan Berkenhof en eentje aan voetbalterreinen in Everberg Robby Dierickx

14u58 0 Kortenberg In Kortenberg hangen momenteel al vijf AED-toestellen, maar daar komen er binnenkort twee bij. Het schepencollege, de dienst Evenementen, de dienst Vrije Tijd en het Rode Kruis willen op die manier een optimale spreiding bekomen.

Vandaag hangen er al AED-toestellen aan het administratief centrum in Kortenberg, de sporthal van Erps-Kwerps, het OC Atrium in Meerbeek, de feestzaal in Everberg en sporthal Colomba in Kortenberg. Binnenkort worden er ook hartdefibrillatoren aan OC Berkenhof in Kortenberg en de voetbalterreinen in Everberg opgehangen.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel leidt de hulpverlener tijdens de reanimatie tot professionele hulpverleners het overnemen. Dankzij een AED verhogen de overlevingskansen aanzienlijk bij een reanimatie. Kortenberg mag zich sinds 5 maart vorig jaar trouwens een ‘Hartveilige gemeente’ noemen. Het kreeg die titel destijds overhandigd, onder meer dankzij de aanwezigheid van de AED-toestellen.