Twee bestuurders betrapt onder invloed ADPW

13 december 2019

De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) controleerde donderdag op verschillende locaties in Herent en Kortenberg. Bij 165 bestuurders werd nagegaan of men onder invloed van alcohol reed. Twee bestuurders bliezen positief: een 47-jarige en een 59-jarige man kregen een rijverbod van respectievelijk drie en zes uur. Vier bestuurders kregen een bekeuring omdat ze geen geldig verzekeringsattest konden voorleggen. Bij twee voertuigen werd vastgesteld dat de technische keuring vervallen was. Daarnaast werden twee bestuurders betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur.