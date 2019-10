Tot 18 maanden cel voor handel in drugs KAR

31 oktober 2019

14u50 0 Kortenberg De correctionele rechtbank van Leuven heeft acht beklaagden veroordeeld tot celstraffen tot achttien maanden voor drugshandel.

Acht beklaagden werden vervolgd voor drugshandel in het gerechtelijk arrondissement Leuven van mei 2017 tot maart 2018. Ze brachten vooral harddrugs aan de man. Dat ging van cocaïne, xtc en speed tot GHB en MDMA. Ook cannabis behoorde tot het gamma. De hoeveelheden varieerden van 108 gram amfetamines tot 320 milliliter GHB.

In een huis in Kortenberg konden afnemers terecht om de drugs ter plaatse te gebruiken. Ook in Tervuren, een andere Vlaams-Brabantse gemeente, werd gedeald. De bende werd opgerold na intensieve observaties.

Jimmy V.H. en Alexandre M. werden beiden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden. Zij hebben allebei een ongunstig strafregister, met eerdere veroordelingen voor drugsdelicten. Remy V., Erik K. en Kevin D. kregen tien maanden cel. Voor de twee laatstgenoemden is de straf met uitstel onder probatievoorwaarden. Charles M. werd veroordeeld tot drie maanden cel. Glenn G. en James G. kregen opschorting van de uitspraak voor drie jaar onder probatievoorwaarden.