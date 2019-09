Tiental dagen hinder door werken op drie plaatsen op Leuvensesteenweg RDK

02 september 2019

13u42 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 9 september met noodzakelijke herstellingswerken aan het wegdek op drie plaatsen op de Leuvensesteenweg in Kortenberg en Erps-Kwerps. Het gaat om herstellingswerken aan betonvakken die door de hitte van afgelopen zomer omhoog gekomen zijn. Op maandag start men ter hoogte van huisnummer 148 (restaurant Firenze), waar het betonvak weggenomen zal worden. Een dag later gebeurt hetzelfde aan huisnummer 337 (vroegere café De Sax) en op woensdag ter hoogte van de firma Boels in Erps-Kwerps. Op donderdag 12 september zal het beton op de drie plaatsen opnieuw aangebracht worden. Dat moet vervolgens een paar dagen uitdrogen. Verwacht wordt dat de werken op de drie plaatsen op maandag 16 september volledig klaar zullen zijn.

Tot dan zal het verkeer in Kortenberg over versmalde rijstroken moeten, terwijl ter hoogte van Boels in Erps-Kwerps met beurtelings verkeer via verkeerslichten gewerkt zal worden.