Tien pv’s voor negeren eenrichtingsverkeer Kruisstraat ADPW

13 december 2019

17u42 0

Politiezone HerKo controleerde woensdag in de Kruisstraat in Kortenberg. Daar is omwille van wegwerkzaamheden tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Tien bestuurders hielden zich daar niet aan en kregen een proces-verbaal. Daarnaast werden er nog 14 pv’s opgesteld: zes omwille van het gebruik van de gsm achter het stuur, zes wegens foutief parkeren en één wegens het niet dragen van de gordel. Eén bestuurder reed met een auto zonder te beschikken over een rijbewijs. Het voertuig werd getakeld.