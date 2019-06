Tessa Dixon en Juicy headliners op elfde editie Crisisfestival Robby Dierickx

17 juni 2019

10u14 0 Kortenberg De organisatie van het gratis Crisisfestival in Erps-Kwerps heeft de affiche voor de elfde editie van het festival klaar. Met onder meer Tessa Dixon, Juicy en Flashback Force halen de organisatoren op zaterdag 27 juli opnieuw grote namen naar het terrein in de Kasteelstraat. In de namiddag is er net als de voorbije jaren een kinderhappening.

Het gratis Crisisfestival ontstond in 2009 toen ons land in een diepe economische crisis zat. Inmiddels is die crisis bezworen, maar het festival zelf is dit jaar wel al aan haar elfde editie toe. Op zaterdag 27 juli wordt het terrein in de Kasteelstraat in Erps-Kwerps opnieuw omgetoverd tot een festivalterrein. Om 14 uur start de kindernamiddag met allerlei soorten animatie: van een grimeerstand, tot een verteltent en ballonplooiers. Het eerste optreden start om 15 uur. Dan staat Naft op het podium. Nadien passeren ook Wardrobe, Melting Mallows, Mirranda, Tessa Dixson, Juicy, Poldoore en Flashback Force de revue.

Net als vorig jaar plaatst de organisatie ook nu een speciaal tentje achteraan het terrein. In de namiddag wordt er de Family Rave in georganiseerd. In de kindvriendelijke danszone kunnen de jongsten hun beste dansmoves bovenhalen. Vanaf 18 uur opent de ‘Rave Cave’ in de tent, waarin enkele deejays plaatjes draaien.

Op het terrein staan verschillende foodtrucks met allerlei specialiteiten.