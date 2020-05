Te weinig mondmaskers geleverd dus deel inwoners moet nog wat langer wachten op exemplaar Robby Dierickx

19 mei 2020

09u15 0 Kortenberg Maandag hebben vrijwilligers slechts 700 mondmaskers kunnen verdelen in Meerbeek. Volgens de gemeente Kortenberg het gevolg van een probleem bij de leverancier, die slechts een deel van de beloofde exemplaren leverde. Zaterdag zouden de overige inwoners van Meerbeek hun mondmasker krijgen. Volgende week zijn de andere deelgemeenten aan de beurt.

Het schepencollege van Kortenberg liet vorige week weten dat alle inwoners van Meerbeek maandag hun mondmasker in de brievenbus zouden krijgen, maar bij heel wat Meerbekenaren bleef de bus leeg ondanks dat een uitgebreid team van vrijwilligers paraat stond. “De leverancier, die door de gemeente werd geselecteerd op basis van objectieve, wetenschappelijke criteria en waarmee strikte productiedata waren vastgelegd, liet ons weten dat er een vertraging was bij de levering van een deel van de mondmaskers”, laat het schepencollege weten. “Ook waren er geen mondmaskers in kindermaat geleverd.” De gemeente besliste na persoonlijk overleg met viroloog Marc Van Ranst om alle inwoners vanaf 6 jaar een exemplaar te schenken.

Zaterdag

“We hebben er bij de leverancier op aangedrongen om zo snel als mogelijk de ontbrekende mondmaskers te leveren”, aldus nog de gemeente. De firma verzekerde het schepencollege dat de overige mondmaskers voor volwassenen deze week nog geleverd zullen worden, zodat vrijwilligers ze zaterdag in de brievenbussen kunnen steken. Wanneer de exemplaren voor kinderen geleverd zullen worden, is nog niet duidelijk.”

Ook oppositiepartij N-VA hoopt dat de mondmaskers er snel zijn. “Dit om een efficiënte verdeling te organiseren”, klinkt het.

De andere deelgemeenten worden volgende week pas bedeeld. Zo is Kortenberg op maandag 25 mei aan de beurt, een dag later Erps-Kwerps en op woensdag 27 mei Everberg.