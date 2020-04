Succesvolle online quiz krijgt nu vrijdag tweede editie Robby Dierickx

28 april 2020

09u15 0 Kortenberg Na een succesvolle eerste editie op 17 april organiseert Lions Kortenberg nu vrijdag opnieuw een online quiz. De eerste editie lokte 146 ploegen. Opnieuw gaat de opbrengst naar de aankoop van computers en laptops voor kansarme leerlingen.

Quizzen in grote zalen is momenteel nog niet aan de orde door de coronacrisis, dus organiseerde Lions Kortenberg twee weken geleden een online quiz. Met maar liefst 146 deelnemende ploegen was het meteen een overdonderend succes. Daarom besliste de vereniging om nu vrijdag een tweede editie op poten te zetten. Inschrijven kan hier. De quiz begint om 19 uur en eindigt twee uur later. Om 20 uur wordt een pauze ingelast voor het applausmoment voor de zorgverleners. Ditmaal worden er ook doe-vragen aan de quiz toegevoegd. In tegenstelling tot bij de eerste editie zullen er evenwel geen Kortenbergse vragen meer gesteld worden aangezien er ook heel wat mensen van buiten de gemeente zullen deelnemen.

Vrijblijvende storting

De deelname is opnieuw gratis, maar deelnemers kunnen wel een vrijblijvend bedrag schenken aan de Lions Kortenberg. Daarmee worden computers en tablets aangekocht voor Kortenbergse scholen en jongerenopvangcentra Cidar (Kortenberg) en Malpertuus (Buken). Storten kan op BE86 3300 7227 4350. Na de vorige quiz werd 4.000 euro ingezameld en kregen de eerste scholen al computers overhandigd.