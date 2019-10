Straatverlichting in centrum Erps al bijna week defect: vanavond zou probleem opgelost moeten zijn Robby Dierickx

31 oktober 2019

14u22 0 Kortenberg Al sinds vorige week zaterdag zit het centrum van Erps-Kwerps in het donker. De straatverlichting op onder meer het Dorpsplein, in de Peperstraat en in een deel van de Frans Mombaersstraat is er defect. Fluvius laat weten dat het probleem donderdag opgelost werd, zodat de verlichting op Halloweenavond opnieuw zou moeten werken.

“We kregen zaterdag een eerste melding van een probleem met de straatverlichting”, klinkt het bij Fluvius. “Onze ploeg is meteen ter plaatse gegaan en stelde vast dat er een probleem was in de cabine die ervoor moet zorgen dat de straatverlichting geactiveerd wordt. Het signaal om de lichten aan te steken, bleek niet goed doorgekomen. We hebben vervolgens manueel doorgegeven dat de verlichting geactiveerd moest worden, waarmee het probleem bij ons van de baan is.”

Maar dat was het echter niet, want tot woensdagavond zat het centrum van Erps-Kwerps zonder straatverlichting. Nadat een inwoner Fluvius woensdag opnieuw op de hoogte bracht van het probleem werd donderdag een nieuwe ploeg gestuurd. “En die stelde vast dat er een structureel probleem was in de cabine die de straatverlichting moet activeren. Dat euvel werd verholpen, zodat het centrum van Erps-Kwerps vanaf donderdagavond opnieuw verlicht zou moeten zijn”, besluit men bij Fluvius.

