Straat week afgesloten na waterlek Kim Aerts en Robby Dierickx

08 augustus 2020

19u18 0 Kortenberg Een groot waterlek zaterdagochtend heeft ervoor gezorgd dat de Minneveldstraat en een deel van de Kiewitstraat zonder water kwamen te zitten.

De Watergroep kon ervoor zorgen dat het merendeel van de woningen snel terug van water werd voorzien, uitgezonderd de woningen in de Minneveldstraat met huisnummers 61 tot en met 141. Voor deze woningen werden twee wateraftappunten voorzien, ter hoogte van de huisnummers 102 en 124. De getroffen bewoners worden daarnaast ook bevoorraad met drinkwater. Door de grote omvang van het waterlek en de onderspoeling als gevolg hiervan, is de Minneveldstraat in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tot nader bericht. Geschat wordt dat de hinder minstens een week zal duren. Bewoners kunnen hun woning wel bereiken.