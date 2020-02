Storm Ciara zorgt voor omgewaaide bomen, afgezette straten en loshangende kabels van verlichtingspalen EDLL

18u37 2 Kortenberg Storm Ciara trekt over ons land. Ook in onze regio kwam de wind al stevig opzetten. Dat zorgt her en der voor stormschade. Het is vooral oppassen voor vallende en omgewaaide bomen op de weg. Sommige straten werden daarom ook preventief afgesloten. Hieronder een eerste overzicht.

In de Wijnegemhofstraat in Meerbeek zijn al tien bomen omgevallen. Daarom heeft de gemeente de straat preventief afgesloten. Ook de Prinsendreef is afgesloten omwille van het risico van omvallende bomen. Het verkeer moet omrijden via de Schoonaardestraat. De gemeente vraagt uitdrukkelijk om de tijdelijke signalisaties te respecteren.

Op de Hulstbergstraat in Meerbeek ligt er een omgewaaide boom op de weg. Het is er oppassen voor nog meer vallende takken en bomen.

Aan de Brusselsesteenweg in Herent, in de richting van Leuven, belandde er een boom en heel wat takken op het fietspad. Op de E40 ligt er een omgewaaide boom op de autostrade. Wie van Brussel komt en de afrit Leuven wil nemen, moet oppassen voor een omgewaaide boom op het rechter rijvak.

Daarnaast is er ook stormschade aan een dak van een woning tussen de Potestraat en de Ellestraat op de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Omdat dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen, wordt de N26 langs beide richtingen volledig afgesloten. Er zal een tijdelijke omleiding voorzien worden. Wellicht zal de Mechelsesteenweg pas morgenmiddag terug opengesteld worden voor het verkeer.

Zondagnamiddag omstreeks 16 uur was de spoorweg aan de stationsstraat in Rotselaar even afgesloten. Door de hevige rukwinden hing een van de slagbomen vast in de elektriciteitskabels. De politie zette de spoorweg af, terwijl Infrabel de slagboom losmaakte.

Ook in Kampenhout houdt Ciara lelijk thuis. Op vraag van Fluvius wordt de Waterstraat afgesloten. Door de hevige wind zijn er daar een aantal kabels van de openbare verlichtingspalen losgekomen. De schade werd veroorzaakt door een omver gevallen boom.