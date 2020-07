Sterrebeeksesteenweg woensdag enkele uren dicht Robby Dierickx

20 juli 2020

De Sterrebeeksesteenweg in Everberg wordt woensdag 22 juli voor enkele uren volledig afgesloten ter hoogte van huisnummer 135. Er zal geen verkeer mogelijk zijn omdat er over de volledige breedte van de rijbaan een kraan geplaatst wordt. De werken gebeuren er in opdracht van een bewoner. Het verkeer zal van 7 tot minstens 13 uur een omleiding moeten volgen via de Schutterslaan, de Fazantenlaan en de Everslaan. Ook de bussen van De Lijn zullen de omleiding volgen. Alle haltes blijven bediend.