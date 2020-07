Speurhond en politiehelikopter kunnen ontsnapte minderjarige uit gesloten instelling niet vinden: “Het onderzoek loopt verder” Kim Aerts en Robby Dierickx

17u29 0 Kortenberg Een minderjarige is vanochtend vroeg weten te ontsnappen uit de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg (Kortenberg). De zoekactie met speurhond en helikopter liep na enkele uren af op een sisser. “Maar het onderzoek loopt verder”, zegt commissaris Johan Vanhumbeeck.

De gesloten jeugdinstelling De Grubbe nam recent nieuwe gebouwen in gebruik, maar de beveiliging daar zou nog kinderziektes vertonen. Een minderjarige koos bij het krieken van de dag om 4.30 uur het hazenpad. “Hoe hij is kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk. Dat maakt ook deel uit van het onderzoek”, zegt Nele Wouters, woordvoerder bij agentschap Jongerenwelzijn. “We kunnen wel bevestigen dat het niet gaat om een verdachte die donderdag betrokken was bij de diefstal in Leuven.” Verschillende teams van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) zochten bijna drie uur met speurhond en helikopter, maar zonder resultaat. “Er gebeuren wel nog altijd wel onderzoeksdaden op de plekken waar de minderjarige een link mee heeft”, is het enige wat de commissaris van de politiezone kwijt wil.