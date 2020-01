Sluikstorter moet opdraaien voor opruimingskosten KAR

28 januari 2020

Een sluikstorter,die op de carpoolparking aan het kruispunt van de Wijnegemhofstraat en de Leuvensesteenweg in Kortenberg een stort achterliet moet opdraaien voor de opruimingskosten van 775 euro. Dries C. betwistte voor de rechter niet dat hij verantwoordelijk was voor de hoop papier, karton, plastic en blikjes op 9 maart vorig jaar. Omdat de man zijn verantwoordelijkheid opnam, is de boete van 800 euro met uitstel.