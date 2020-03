Scouts Kortenberg viert 100-jarig bestaan: standbeeld vereeuwigt de scoutsgroep EDLL

08 maart 2020

17u13 6 Kortenberg De scouts van Kortenberg viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Om deze gebeurtenis niet zomaar te laten voorbijgaan, heeft de Herentse kunstenares Heidi Schueremans de scouts vereeuwigd in een bronzen standbeeld. Dat standbeeld vind je voortaan aan de kerk in Kortenberg.

In 1920 besloten enkele Kortenbergse jongens, naar het voorbeeld van Baden Powell, als verkenners bij elkaar te komen. Dat betekende al snel het begin van scouts Kortenberg. Vandaag, 100 jaar later, telt de jeugdvereniging in Kortenberg meer dan 300 jongeren en ontfermt een leidingsploeg van 40 leiders en leidsters zich wekelijks over het jonge geweld. Dat 2020 een heus feestjaar wordt, staat buiten kijf. Vanmiddag ging de feestviering alvast goed van start met de onthulling van een speciaal bronzen scouts-standbeeld.

In aanwezigheid van een delegatie van het gemeentebestuur en voormalige groepsleiders onthulde de Herentse kunstenares Heide Schueremans een bronzen standbeeld om het 100-jarige bestaan van de scouts te vereeuwigen. Van kapoen tot leiding: ook de kunstenares uit Herent doorliep alle takken van de scouts. In die periode had de scouts van Kortenberg, Veltem en Herent een gezamenlijke JIN-groep en daardoor is Heidi ook in de scouts van Kortenberg een gekend figuur. Het was dus een logische keuze om haar het kunstwerk te laten ontwerpen.

Eigenwijs scoutsmeisje en jonge welp

Het kunstwerk moest voor de Kortenbergse scouts vooral speels zijn en dat werd het ook. De beeldhouwster ontwierp een standbeeld van een eigenwijs scoutsmeisje en een jonge welp. “Vooral de details, de katapult in de achterzak, het vlaggetje en zeker de reflecterende banden rond de kleren leggen specifiek de nadruk op de scouts uit Kortenberg”, aldus de kunstenares.

De festiviteiten van scouts Kortenberg gaan nog het hele jaar door, met als blikvanger de ‘100 jaar scouts party’ op 30 april in GC Colomba. Op die dag openen ook de deuren van het scouts-museum van scouts Kortenberg en volgen er het hele verlengde weekend nog activiteiten.