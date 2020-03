Scott Benelux verkoopt online fietsen en steunt daarmee lokale fietshandelaars én Rode Kruis Robby Dierickx

09u52 14 Kortenberg Door de scherpe maatregelen als gevolg van het coronavirus blijven fietsenwinkels voorlopig op slot, maar toch krijgen fietsliefhebbers dezer dagen de kans om een nieuwe tweewieler te kopen. Scott Benelux, de Kortenbergse leverancier van onder meer Scott, Granville en Bergamont, verkoopt via een online platform fietsen. De firma steunt daarmee ook meteen lokale fietsenwinkels én het Rode Kruis.

“Veel Belgen willen een nieuwe fiets kopen, maar kunnen door de lockdown nergens terecht”, zegt Johan Huygens, CEO van Scott Benelux. “Fietsenwinkels moeten de deuren immers gesloten houden, waardoor ze heel wat potentiële klanten verliezen. Het verlies voor hen is enorm en de situatie is momenteel uitzichtloos. Daarom hebben we bij Scott Benelux een online webshop opgericht via www.bikestoresunited.be. Fietsliefhebbers kunnen er een nieuwe fiets bestellen en duiden ook meteen één van de lokale Scott-, Granville- of Bergamont-verdelers aan. Die handelaar krijgt een commissie op de aankoop, zonder zijn winkel te moeten openen. Bovendien staat hij nadien in voor het onderhoud en krijgt hij op die manier nog extra omzet.”

Professioneel advies

Opvallend: via de webshop kunnen de kopers ook professioneel advies krijgen, wat bij de aankoop van een fiets niet onbelangrijk is. “Wie een nieuwe fiets koopt, wil zich laten opmeten en adviseren, en mogelijke fietsen ook graag eens uittesten”, gaat Johan Huygens verder. “Gegadigden kunnen via de webshop en van thuis uit telefonisch contact opnemen met onze experts die hen persoonlijk bijstaan met raad omtrent de verschillende modellen en parameters zoals de juiste afmetingen.”

Op de online webshop staan fietsen voor fietsers van 3 tot 105 jaar. De fietsen worden binnen de 24 of maximaal 48 uur geleverd. Per aankoop schenkt Scott Benelux ook 20 euro aan het Rode Kruis.