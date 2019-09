Schapen op de loop nadat auto ‘s nachts omheining van weide ramt KAR/RDK

De bestuurder van een zwarte Renault heeft zaterdagnacht een betonnen omheining stuk gereden van een schapenweide in de Vierhuizenstraat in Kortenberg. De bestuurder nam daarna de vlucht, maar het hele gebeuren werd vastgelegd door een bewakingscamera. Omdat de omheining danig stuk was, konden alle schapen ontsnappen. De eigenaar kon met behulp van de buren elk dier terug op de wei zetten. De eigenaars beloven met de camerabeelden niet naar de politie te stappen als de eigenaar zo eerlijk is om zichzelf bij hen te melden. “We willen de persoon de kans geven het onderling op te lossen”, luidt het.