Rustig en in groep blokken kan in de bib en in GC Colomba RDK

06 juni 2019

14u30 0

Studenten die de komende dagen niet op hun kamer willen blokken, kunnen tot en met vrijdag 28 juni in de bibliotheek en in gemeenschapscentrum Colomba in Kortenberg terecht. Daar kunnen ze in alle rust en in groep blokken.

In de bibliotheek zijn de studenten tijdens de openingsuren van maandag tot zaterdag welkom. Ze mogen er lunchen en er is gratis koffie, thee en water aanwezig. Er is ook toegang tot het draadloos internet in de hele bibliotheek. In GC Colomba kunnen op weekdagen van 8 tot 18.30 uur zowat twintig studenten in de kleine zaal studeren. Er is wifi aanwezig, er zijn drankautomaten en wie een frisse neus wil halen, kan er gemakkelijk een boswandeling maken.

Beide locaties zijn op Pinkstermaandag gesloten.