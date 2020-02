Romeo’s, Regi en Kobe Ilsen & Viktor Verhulst headliners op 9de Infinity Robby Dierickx

21 februari 2020

Op zaterdag 29 februari vindt in CC Colomba in Kortenberg de negende editie van de Infinity-fuif plaats. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar Stefanie’s Rozenfonds, het fonds dat geld inzamelt voor het onderzoek naar lymfeklierkanker. De organisatie is er opnieuw in geslaagd om enkele grote namen naar Kortenberg te halen. Zo draait Regi plaatjes en staan ook Kobe Ilsen & Viktor Verhulst achter de draaitafels. De Romeo’s zullen het cultuurcentrum ongetwijfeld in vuur en vlam zetten. Daarnaast staan ook Amber Broos, Dj Benny en KMK feat. Kan M op het podium. Danira Boukhriss komt presenteren.

Er worden alleen voorverkooptickets verkocht. Die kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Leonidas Kortenberg, de Frietist, de Vredezaal in Everberg, AEF Immo in Kortenberg en Laser Magic Vilvoorde. Aan de kassa zullen geen tickets meer beschikbaar zijn. De deuren van CC Colomba openen om 20.30 uur.