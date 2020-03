Rode Kruis moet bloedinzameling schrappen omdat rusthuis cafetaria sluit wegens coronavirus Robby Dierickx

10 maart 2020

Het Rode Kruis van Kortenberg moet haar bloedinzameling van komende vrijdag in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in deelgemeente Erps-Kwerps schrappen omdat het rusthuis haar cafetaria gesloten heeft voor alle evenementen. Dit om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

“Het woonzorgcentrum wil vermijden dat de bewoners in contact zouden komen met bezoekers die besmet zijn met het coronavirus en daarom blijft de cafetaria voor onbepaalde tijd dicht”, zegt Nelly Lauwereys van het Rode Kruis Kortenberg. “Daardoor moeten we onze bloedinzameling van komende vrijdag noodgedwongen annuleren. Maar inwoners van Erps-Kwerps kunnen volgende week vrijdag op de bloedinzameling in CC Colomba in Kortenberg terecht.”